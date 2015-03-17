CityCommerce Bank можуть ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідації неплатоспроможного CityCommerce Bank, повідомляється на сайті Фонду.

За інформацією Фонду, термін дії тимчасової адміністрації в банку закінчився, і найменш витратним способом його виведення з ринку є ліквідація з відшкодуванням за вкладами фізосіб через Фонд.

Також повідомляється, що з 17 березня тимчасово припинено виплати вкладникам банку для завершення формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації. Виплати відновляться не пізніше семи днів з дня прийняття Нацбанком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів з 21 листопада 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank.

CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх фінустанов за обсягом активів.

За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».