Капітал українських банків впав нижче встановленого мінімуму НБУ

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України з початку року знизився на 8,23 п.п. - до 7,37% на 1 березня, або до рівня нижчого за встановлене Національним банком мінімально допустиме значення цього нормативу (10%).

Про це свідчать значення економічних нормативів за системою українських банків на 1 березня, опублікованих на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятивний капітал банківської системи з початку року, за січень-лютий, знизився на 71,295 млрд грн, або на 37,73%, до 117,654 млрд грн.

Наблизився до гранично допустимого значення в 25% норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який за 2 місяці зріс на 1,72 п.п., до 23,73%.

Також біля граничного максимуму перебуває значення нормативу великих кредитних ризиків, який не має перевищувати 8-разовий розмір регулятивного капіталу банку. З початку року норматив зріс у 3 рази, до 755,47%.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями з урахуванням всіх подій і обставин, які можуть вплинути на своєчасність і повноту погашення боргу, і сформувати резерви за цими ризиками в повному обсягу за рівнем ризику на 1 березня 2015 року.

Одночасно НБУ ухвалив рішення не застосовувати до банків заходів дії за порушення ряду економічних нормативів, пов'язані з переоцінкою рахунків у іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням курсу іноземних валют до гривні після 6 лютого 2014 року або формуванням резервів після цієї дати.

Крім цього, НБУ зобов'язав банки, що порушують нормативи, розробити і представити в Нацбанк детальний план виконання зобов'язань (з поквартальним розбиттям) щодо усунення цих порушень за формою і в терміни, встановлені регулятором. Дія постанови не розповсюджується на банки з непрозорою структурою власності.

Регулятивний капітал українських банків у 2014 році знизився на 16,027 млрд грн, або на 7,8%.