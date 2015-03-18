МВФ прогнозує зростання податкових надходжень до бюджету України
Прогнозний показник збору податків в 2015 році становить 682,5 млрд грн
Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання податкових надходжень до державного бюджету країни до 1,17 трлн грн до 2020 року на тлі прогнозованого загального економічного зростання, говориться в матеріалах Фонду, розміщених на сайті організації.
При цьому прогнозний показник збору податків у 2015 році становить 682,5 млрд грн.
Більш як третину податкових платежів сформують ПДВ і акцизні платежі. Зокрема, в 2015 році їх обсяг становитиме 253,2 млрд грн, а до 2020 року цей показник зросте до 450 мрлд грн. Податок на доходи фізосіб, згідно із прогнозом МВФ, становитиме 95,5 млрд грн у 2015 році і зросте до 154,3 млрд грн у 2020 році.
Неподаткові доходи бюджету України в 2015 році, за даними МВФ, становитимуть 110 млрд грн, а в 2020-му скоротяться до 107 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з Державним бюджетом на 2015 рік доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень в 2014 році. Більш як третину податкових надходжень має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, заплановано на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних та імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.
Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані в першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).
Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти і кошти від реалізації майна, одержаного з використанням корупційних схем.