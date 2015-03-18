Гривня на міжбанку впала до 23,20 за долар

У середу, 18 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,93/23,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,33/24,61 грн/євро, до російського рубля - 0,3750/0,3800 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 23,2205 грн/дол., до цього часу було укладено 15 угод, обсяг торгів склав 7,72 млн дол.