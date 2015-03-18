ЄС не прагнутиме тримати Грецію в єврозоні за будь-яку ціну - єврокомісар

Є ймовірність, що Греція вийде з єврозони, заявив єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі в інтерв'ю Die Welt, при цьому зазначивши, що цей крок негативно позначиться на валютному союзі, передає Прайм.

"Ми не будемо прагнути затримати Грецію в зоні євро за всяку ціну, а тільки в разі виконання строгих норм, прийнятних для обох сторін", - сказав єврокомісар.

У той же час Московісі підкреслив, що такий крок негативно позначиться на всьому валютному союзі.

"Євро - більше, ніж просто система фіксованих валютних курсів, це єдина валюта. Якщо єврозона втратить якусь свою частину, то збиток буде завдано всьому валютного союзу в цілому", - заявив єврокомісар.

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За його словами, збиток буде завдано всім без винятку країнам єврозони, і найбільше - Німеччини.

П'єр Московісі зазначив, що Брюссель готовий піти назустріч Афінам, якщо грецький уряд проявить готовність до співпраці. При цьому сторони розуміють, що можливий третій пакет фінансової допомоги Греції може істотно відрізнятися від двох попередніх, додав єврокомісар.