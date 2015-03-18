Яценюк завтра летить до Брюсселя говорити про додаткову фіндопомогу Україні

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк має намір 19 березня відвідати Брюссель і представити там роботу уряду України, й обговоритиобсяги фінансової допомоги, яка може бути надана нашій країні.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду в середу, 18 березня.

Читайте такожУкраїна цього року зможе отримати $16,3 млрд, включаючи $10 млрд від МВФ

«Я завтра в Брюсселі зустрічатимуся з президентом Євроради паном Туском, з прем'єрами низки країн ЄС напередодні засідання Ради ЄС, - сказав Яценюк. - Я донесу позицію країни щодо того, як ми бачимо розвиток подій на сході, що ми вимагаємо від Росії. Я представлю те, що було зроблено урядом країни у проведенні змін і реформ, який наш план і який обсяг допомоги ми отримали, і на яку допомогу ми будемо розраховувати, тому що це наша спільна боротьба за вільний світ і вільну Європу».