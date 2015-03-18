Нацбанк сьогодні опустив офіційний курс більш ніж на гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 18 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2329.6787 (з 17 березня - 2224.6866);

100 євро - 2477.6133 (з 17 березня - 2348.6016);

10 російських рублів - 3.7727 (з 17 березня - 3.5796).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 22,93/23,20.

Середньозважений курс гривні на 12:00 становив 23,2205 грн/дол. На цей час було укладено 15 угод, обсяг торгів становив 7,72 млн дол.