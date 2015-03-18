Кабмін «увіллє» в державний «Укргазбанк» 3,2 мільярда гривень

Про це повідомив УНІАН перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Рішення зараз буде ухвалено. Сума - 3,2 мільярда», - сказав він.

Закон про Державний бюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в цьому році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики для докапіталізації банків на 36,5 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

Після докапіталізації за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів у капіталі «Укргазбанку» становила 93%.

За підсумками 2014 року банк одержав 2,746 млрд грн збитку після прибутку в 999,8 млн. грн роком раніше.

У лютому цього року Національний банк України визнав неплатоспроможним також націоналізований в 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів і зобов'язань «Укргазбанку».