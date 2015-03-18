Курс гривні впав нижче узгодженого з МВФ фундаментального рівня

Національний банк України сьогодні, 18 березня, з 14:00 опустив офіційний курс гривні до долара на 1,05 грн до рівня 23,2968 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, курс вийшов за рамки фундаментального рівня, який за новою програмою з Міжнародним валютним фондом передбачається до 22 грн/дол. до кінця 2015 року при середньорічному показнику 21,7 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, на 14:00 становив 23,3856 грн/дол., на цю годину банки уклали 132 угоди на 89,57 млн дол.

За даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку на цю годину становили 23,15/23,55 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менш як за два тижні зміцнилася щодо долара до рівня 21,7 грн/дол., який відповідає прогнозному рівню за новою програмою з МВФ і закладеному в держбюджеті на 2015 рік.

Раніше в Нацбанку та уряді прогнозували стабілізацію ситуації на валютному ринку після отримання грошей МВФ, однак, як і після оголошення про досягнуті домовленості з Фондом про нову програму, так і після отримання першого траншу в рамках цієї програми, ринок відреагував підвищенням попиту на валюту.