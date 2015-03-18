У п'ятницю стане відома доля керівництва Фіскальної служби

Кабінет міністрів України озвучить результати роботи комісії з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби України в п'ятницю, 20 березня, сказав журналістам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Офіційна заява з цього питання буде в п'ятницю», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби для того, аби за його результатами ухвалити необхідні кадрові рішення по всій вертикалі управління відомством. Водночас очільник уряду звернувся до бізнесу з проханням назвати факти зловживань з боку співробітників ДФС.

Яценюк наголосив, що на час проведення розслідування уряд відсторонює керівництво ДФС від служби. При цьому Яценюк звернувся до місцевих керівників податкових органів, зазначивши, що вони несуть таку ж відповідальність, як і центральне керівництво ДФС. Він звернув особливу увагу на «організовані злочинні угруповання за участю представників служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів, які займаються відмиванням грошей, дахуванням митниці та створенням схем, що призводять до розграбування країни, яка перебуває в стані війни».

Роботу урядової комісії з розслідування діяльності керівництва ДФС координує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. За інформацією Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, результати розслідувань спричинять різні кадрові рішення на всіх рівнях управління Фіскальної службою, зокрема по лінії Митної служби.