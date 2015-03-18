Із квітня українці зможуть отримувати необхідні документи в інтернеті - Мін'юст

У квітні розпочне роботу сервіс Міністерства юстиції, який дозволить громадянам отримувати необхідні документи через інтернет і не простоювати у чергах в різних відомствах.

Як повідомляє Українська правда, про це на засіданні уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Він уточнив, що сервіс працюватиме на сайті Мін'юсту. Там можна буде отримати будь-які документи і оплатити послугу платіжною карткою.

"Мова йде про найбільш розповсюджені документи для підприємців", – додав він.

Петренко запевнив, що аналогічними сервісами користуються в Грузії та Європі.

"Починаючи з квітня місяця цей сервіс запрацює. Ми дуже вас просимо - користуйтеся цим сервісом", – сказав Петренко.

За його словами, лише минулого року громадяни зверталися за різними довідками та іншими документами більше мільйона разів.

Крім того, додав Петренко, через інтернет можна буде отримувати документи про право власності.

"Це означає, що вам не потрібно двічі ходити до відповідних державних органів. Ви подаєте документи один раз і через п'ять або 14 днів ви отримуєте цей документ через інтернет як офіційний. Це так само зніме черги", – додав він.

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Також Петренко заявив, що нотаріуси з квітня отримують право реєструвати договори про оренду землі сільгосппризначення. За його словами, це було раніше великою проблемою для селян, "які повинні були щорічно близько мільйона договорів переоформлювати в державних органах".

Петренко додав, що був проведений аудит цих ініціатив організацією Easy Business і це буде відображено у міжнародних рейтингах України.

"Ми маємо величезні ініціативи до травня місяця отримати новий рейтинг для України за чотирма позиціями, які веде Міністерство юстиції", – сказав він.

Міністр уточнив, що мова йде про реєстрацію бізнесу, де очікується підйом з 76 до 12 місця; реєстрацію власності (з 59 до 35); вирішення питань неплатоспроможності (з 142 до 108); забезпечення виконання контрактів – з 43 на 27 місце.

В загальному рейтингу Doing Business завдяки цим чотирьом показникам Україна має шанс піднятися з 96 на 79 місце.

Він нагадав, що у минулому році Україна вперше увійшла до першої сотні країн рейтингу Doing Business.

Петренко заявив, що підйом на один пункт в цьому рейтингу в середньому приносить країні інвестиції в розмірі близько 600 млн доларів.