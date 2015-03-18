Держфінінспекція покривала численні факти нецільового використання коштів - джерело

Очолювана Миколою Гордієнком Держфінінспекція свідомо покривала численні факти нецільового і неефективного використання держкоштів на низці великих держпідприємств.

Про це повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на джерела в урядовій комісії, яка проводить службове розслідування про неналежне виконання своїх службових обов'язків Гордієнком та іншими посадовими особами.

"За результатами перевірки великих державних підприємств, таких як АНТК ім. Антонова, "Укрпошта", "Укрзалізниця", Держфінінспекція під керівництвом Гордієнка не знайшла правопорушень. При цьому подальші перевірки МВС і Прокуратури не тільки виявили численні порушення, але й на їх підставі ініціювали порушення кримінальних справ за фактом нецільового та неефективного використання державних коштів. Що дає підстави припускати, що ДФІ свідомо покривала факти порушень, які ревізори не могли не помітити", - зазначає джерело.

За його даними, є також багато запитань до кадрової політики Гордієнка. Так, на роботу в апарат ДФІ були прийняті 10 колишніх співробітників "Укрзалізничпостач" (один із основних традиційних об'єктів для перевірок). При цьому двоє з прийнятих співробітників раніше були фігурантами у кримінальних справах.

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Крім цього, до функцій ДФІ незрозумілим чином було додано перевірку суб'єктів малого та середнього бізнесу, що не мають стосунку до державних коштів. Таким чином відбувалося незаконне дублювання діяльності податкової міліції.

"Гордієнко не почав систематичну перевірку 32 найбільших держпідприємств (тільки по 4-х підприємствах було проведено низку контрольних перевірок), фактично було саботоване виконання доручення прем'єра з контролю за використанням державних коштів (постанова 214).

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися документи, які підтверджують усунення Гордієнка від займаної посади та проведення службового розслідування щодо неналежного виконання службових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції, а також відсторонення керівництва відомства від виконання своїх обов'язків.

«Рішення стосується Державної фінансової інспекції. Провести службове розслідування діяльності Державної фінансової інспекції та безпосередньо її керівника. На час службового розслідування керівника до виконання службових обов'язків не допускати», - сказав Яценюк.