Гривня на міжбанку впала уже до 23,60 за долар

У середу, 18 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилося на рівні 23,40/23,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебуває на рівні 24,82/25,03 грн/євро, до російського рубля - 0,3820/0,3850 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,3996 грн/дол., на цю годину було укладено 259 угод на 242 290 млн дол.