У Нацбанку не знають, чи втримається курс 22 гривні за долар

Коливання валютного курсу можливі як у бік ослаблення, так і в бік зміцнення гривні, і Національний банк має інструменти для стабілізації валютного ринку.

Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови Національного банку України - керівник монетарного напрямку регулятора Дмитро Сологуб в ефірі однієї з радіостанцій.

Банкір зазначив, що упродовж останніх 15 місяців країна живе в режимі вільного курсу, і пояснив, що насамперед курс відображає процеси в економіці країни. «Я не даватиму визначених орієнтирів курсових, бо не в цьому сенс плаваючого курсу. Якби курс був фіксованим, були б відомі якісь орієнтири. Але, на жаль, фіксований курс дуже дорого обійшовся Україні, це була фальшива стабільність, яка і продовжує обходитися досить дорого. Насправді, коливання можуть відбуватися в два боки, і ми це бачили», - сказав Сологуб.

Також він нагадав, що різке зміцнення гривні упродовж попередніх двох тижнів було досягнуто за рахунок запровадження низки адміністративних заходів. «Всі побачили - і населення, і банки, і економічні агенти, - що Національний банк може і має інструменти для стабілізації курсу. Адміністративні. У двох останніх виступах голови Нацбанку йшлося і про ринкові методи - про інтервенції. Була інформація, що з початку місяця Національний банк купив 600 млн дол. на валютному ринку. Це досить велика сума, якщо подивитися на розміри нашого ринку. Плюс поповнення резервів відбулося за рахунок кредиту МВФ. Крім того, очікується надходження коштів і від інших донорів - Європейської комісії та Світового банку», - додав банкір.

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Сологуб не уточнив, на якій позначці НБУ може підключити адміністративні або ринкові інструменти для регулювання валютного ринку, і не називав точних прогнозів курсу. «Велику роль відіграють очікування. У деяких є сумніви, в яких територіальних межах буде перебувати країна, відповідно, це знову ж впливатиме на її фундаментальні показники», - пояснив він.

На запитання, чи буде долар до кінця року на позначці 22, передбаченій новою програмою з Міжнародним валютним фондом, він відповів: «Не знаю. Вживемо всіх заходів Національного банку, і не тільки тому, що йдеться навіть не про Національний банк. Не треба грати у футбол, хто керує курсом, а хто не керує. Ми всі в одному човні, який, на жаль, йде не вгору поки що, а вниз. Ситуація не проста, все розуміють, але світло в кінці тунелю є, і є всі шанси утримати 22, є всі шанси поліпшити ситуацію», - резюмував Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, Україна 13 березня отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми розширеного фінансування і почала переговори із зовнішніми кредиторами - тримачами суверенних боргів щодо їх реструктуризації. Після отримання грошей МВФ, як і після оголошення в лютому про досягнуті домовленості з Фондом про нову програму, ринок відреагував підвищенням попиту на валюту і зниженням вартості гривні.

Сьогодні, 18 березня, НБУ з 14:00 опустив офіційний курс гривні до долара на 1,05 грн до рівня 23,2968 грн/дол., таким чином, курс вийшов за рамки фундаментального рівня, який за новою програмою з МВФ передбачається на рівні до 22 грн/дол. до кінця 2015 року при середньорічному показнику 21,7 грн/дол.