В Україні хочуть заборонити вимагати документи для обміну валют

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів) (№ 1088).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 300 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується, зокрема заборонити вимагати посвідчення особи для купівлі-продажу іноземної валюти.

Також передбачено звільнити суб’єктів господарювання від обов’язку щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій фіскальні звітні чеки і забезпечувати їхнє зберігання у книгах обліку розрахункових операцій у разі подання контрольної стрічки в електронному вигляді; врегулювати відносини між суб’єктами господарювання і сервісними центрами під час обслуговування або поточного ремонту реєстраторів розрахункових операцій; скасувати вимоги щодо обов’язкової наявності цінника на товар у грошовій формі; вилучити норми щодо обліку товарних запасів; визначити відповідальність виробників, постачальників та сервісних центрів за порушення вимог закону; запровадити компенсатори суб’єктам господарювання за придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі.