Канада виділить 7 мільйонів доларів на реформи в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Канаді.

"Міністр закордонних справ Канади Ніколсон сьогодні оголосив про чергову ініціативу канадського уряду, спрямовану на побудову мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього українського народу". Зокрема, він анонсував виділення коштів для фінансування трьох проектів на загальну суму 7,1 млн. кан. дол.", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема зазначається, що 1,2 млн кан. дол. будуть виділені ОБСЄ в підтримку організації та координації зусиль виборчого процесу в Україні.

Ще 3 млн кан. дол. будуть передані Міжнародному фонду виборчих систем для підтримки реформ у сфері прозорості і боротьби з корупцією в українському політичному процесі.

Також 2,9 млн кан. дол. виділяються Національному демократичному інституту для забезпечення прозорості фінансування виборчого процесу і підтримки жінок в політиці.