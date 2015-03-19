У МВФ прогнозують відновлення економіки України вже до кінця року

Про це розповів постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Ситуація складна. За підсумками року країну знову чекає рецесія. Згідно з прогнозами, падіння ВВП складе 5,5 %, інфляція - близько 27 %. Звичайно, буде важко. У той же час відбувається коригування економіки, і це не можна ігнорувати. У 2013 році дефіцит рахунку поточних операцій становив більше 9 %. У 2014-му він скоротився наполовину. А цього року ми очікуємо дефіцит на рівні 1,5% ВВП», - говорить він.

Водночас, за його словами, у МВФ очікують, що відновлення економіки почнеться вже до кінця 2015 року, а в 2016-му поступово відновиться зростання на рівні близько 2 %.

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«Багато в чому двигуном цього зростання стануть інвестиції. Українська економіка володіє великим потенціалом. Тут відмінний людський капітал, і ситуація зараз дуже сприятлива для того, щоб розвивати експортний потенціал. Якщо реформи будуть проведені належним чином, у першу чергу в бізнес-середовищі, ми швидко побачимо прогрес», - вважає Ваше.

За його словами, щоб наздогнати країни Східної Європи щодо розвитку, Україні знадобиться кілька років реформ.

«Не бачу причин, чому Україна не зможе зробити цього. Звичайно, потрібен час і політична воля. Але я бачу, що ви можете», - сказав Ваше.

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