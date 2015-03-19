Греція визнала дефіцит фінансів і сподівається на екстрену допомогу Євросоюзу

Щоб уникнути дефіциту фінансових ресурсів, Афінам потрібна підтримка європейських партнерів, заявив віце-прем'єр Янніс Драгасакіс у четвер, 19 березня, грецькому телебаченню, пише DW.

За його словами, із серпня Греція не отримує кредитних траншів ні від партнерів по єврозоні, ні від Міжнародного валютного фонду (МВФ), хоча весь цей час виконувала всі свої зобов'язання, а тепер зіткнулася з проблемою ліквідності. "Щоб виконувати наші зобов'язання, ми потребуємо хорошого співробітництва з європейськими інститутами", - пояснив Драгасакіс.

Влада Греції, що знаходиться на межі банкрутства, сподівається, що учасники саміту ЄС, який відбудеться 19 та 20 березня, приймуть рішення про екстрену допомогу Афінам, передає агентство Reuters.

У рамках саміту прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зустрінеться з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, головою Європейського центробанку Маріо Драгі, головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврогрупи Єруном Дейсселблумом.

Читайте такожГреція відмовляється від фінансової допомоги РосіїПереговори грецької влади з міжнародними кредиторами поки не мали успіху. Відповідне повідомлення онлайн-виданню німецької газети Handelsblatt підтвердили ввечері 18 березня політики в Афінах і Брюсселі. За даними видання, представники Єврокомісії, ЄЦБ і МВФ після телефонних переговорів із грецьким Мінфіном констатували, що влада Греції не виявляє готовності до співпраці.

При цьому грецький уряд із порушенням домовленостей збільшив держвитрати. Греки знову виставили інститути "трійки" за двері, цитує агентство dpa думку представників міжнародних кредиторів.