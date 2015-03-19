Борги банків із рефінансування за 2 місяці зросли на 4,7 мільярда гривень

Заборгованість банків за кредитами рефінансування Національного банку України за січень-лютий 2015 року зросла на 4,7 млрд грн, повідомляється у матеріалах інформаційного дня з питання рефінансування банків у НБУ.

Згідно з матеріалами, за 2014 рік заборгованість банків за кредитами рефінансування НБУ зросла на 37,5 млрд грн.

Читайте такожНБУ в лютому збільшив рефінансування банків у 2,4 разуУсього за 2014 рік і два місяці 2015 року НБУ видав банкам кредити рефінансування на 266 млрд грн, при цьому банки повернули отримані кредити на 228 млрд грн.