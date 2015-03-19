«Подвійний акциз» суперечить Угоді про асоціацію з ЄС – експерт

- Ще до запровадження податку на роздрібний продаж підакцизних товарів наш центр попереджав, що це рішення абсолютно необґрунтоване. Основна проблема – цей податок створює подвійне оподаткування товарів. Передбачалося, що місцеві бюджети від цього податку отримають від 5 до 7 млрд. грн. Ця цифра абсолютно завищена – впевнена експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Ангеліна Бочі.

Також негатив і в тому, що запровадження «подвійного акцизу» суперечить Угоді про асоціацію України і Євросоюзу.

- Ця норма абсолютно не відповідає нормам Угоди про асоціацію. Ми провели дослідження: в жодній країні Європи аналогічного податку немає. Це виключно українське «ноу-хау», яке не несе нічого, крім підвищення фіскального тиску на бізнес. З точки зору Угоди про асоціацію було б зараз більш важливо запровадити чіткий довгостроковий план підвищення акцизів. Замість різких запроваджень нових податків уряду краще було б показати плановість податкової політики – радить Ангеліна Бочі.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, ключова проблема нового податку в тому, що він ще більше заганяє в тінь ринок підакцизних товарів.

- З досвіду України знаємо: як тільки зростає податкове навантаження на підакцизну продукцію – відразу ж зростають контрабанда і контра факт. І це при тому, що частка підробленої, тіньової продукції на ринку і алкогольних, і тютюнових виробів величезна. Механічно підвищувати податкове навантаження на підакцизну продукцію можна лише тоді, коли зростають доходи населення. І неможна це робити так часто, як це робиться в Україні – впевнений Олександр Охріменко.

Цю думку поділяє і виконавчий директор асоціації «Укрпиво» Ігор Товкач.

- Це абсурдний податок. По-перше, є лише дві категорії, які мають сплачувати акциз – виробник і імпортер. Новий податок лише збільшує навантаження на споживача. По-друге, він суперечить європейському законодавству. По-третє, він буде стимулювати місцеві громади споживати більше алкогольних напоїв і більше палити, адже від цього залежить наповнення місцевих бюджетів.

Також, за словами Ігоря Товкача, новий податок дуже неефективний з точки зору адміністрування.

- Я можу порівняти його із скасованим збором на розвиток хмелярства, садівництва і виноробства – його ефективність складала лише 38%. Аналогічно і з новим податком – вартість контролю буде дуже високою. Доведеться збільшувати кількість перевірок – але, я нагадаю, на найближчі роки діє мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу. Я не бачу переваг у цього податку – лише недоліки. Товар стає дорожчим, попит падає, держава втрачає на інших податках і зборах. Ми розуміємо, що місцевим бюджетам потрібний додатковий ресурс – але в результаті і вони програють: прямі субвенції з держбюджету для них замінять на незрозумілий і доволі неефективний податок.

- Я могу сравнить его с отмененным сбором на развитие хмелярства, садоводства и виноделия – его эффективность составляла лишь 38%. Аналогично и с новым налогом – стоимость контроля будет очень высокой. Придется увеличивать количество проверок – но, я напомню, на ближайшие годы действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Я не вижу преимуществ у данного налога – лишь недостатки. Товар становится дороже, спрос падает, государство теряет на других налогах и сборах. Мы понимаем, что местным бюджетам нужен дополнительный ресурс – но в итоге проиграют и они: прямые субвенции из госбюджета им заменяют на непонятный и довольно неэффективный налог – підкреслив експерт.