Росія змушена дотувати 85% бюджету окупованого Криму - як у Чечні

Окупація Росією українського Криму породила нові проблеми на півострові: транспортну ізоляцію, а також перебої з постачанням харчових продуктів, води та електроенергії.

Як пише російська "Независимая газета", не випадково окупований Крим опинився між Чечнею й Інгушетією за рівнем бюджетних дотацій.

Минулого року російська влада витратила на анексований півострів 125 млрд руб., цього року виділять ще мінімум 100 млрд. «Загальні доходи бюджету Криму - 159 млрд руб. Із них 125 млрд - трансферти з федерального бюджету. З таким розрахунком рівень дотаційності Криму - 80%. Але Криму залишають ще податок на додану вартість, який за законом має йти до федерального бюджету. З урахуванням цього дотаційність Криму - 85%. Це можна порівняти з двома територіями Росії - з Інгушетією, рівень дотаційності якої 87%, і з Чечнею (82%). Дотаційність Севастополя 70%. Рівно стільки ж у Дагестану», - пояснює директор регіональної програми Незалежного інституту соціальної політики Наталя Зубаревич.

«Близько 42% усіх витрат у Криму - видатки на соціальний захист населення. Це різні виплати, надбавки до зарплат, різних допомог. Тобто це справжній соцзабез», - уточнює Зубаревич.

Найгострішими проблемами окупованого Криму тепер можна назвати транспортну ізоляцію, загрозу енергетичної кризи, перебої не тільки в електро-, але й у водопостачанні. Крім того, порушилися традиційні постачання продовольства та інших товарів із континентальної України, пише газета.

Читайте такожУкраїна оцінює збитки від закриття портів в окупованому Криму і руйнування порту в Маріуполі«Транспортна ізоляція до закінчення будівництва моста через Керченську протоку буде погіршувати ситуацію, - зазначає фінансовий аналітик холдингу «Фінам» Тимур Нігматуллін. - У складі України з материка надходило 80% споживаної прісної води, 65% газу, 70-90% продуктів харчування і близько 75% електроенергії».

У "Міністерстві по справах Криму" розраховують на розвиток окупованого півострова за рахунок внутрішніх ресурсів, однак багато експертів налаштовані скептично.

«У Криму немає ресурсів. Донори в Росії - це федеральні агломерації та нафтогазові регіони. І тільки вони», - упевнена Наталя Зубаревич.