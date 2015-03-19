У Європарламенті схвалили виділення Україні 1,8 мільярда євро
ЄС виділяє Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро з метою стабілізації економіки та підтримки реформ.
Комітет Європейського парламенту схвалив пропозицію Європейської комісії про надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.
Відповідне рішення було ухвалено у четвер у Брюсселі в ході засідання комітету з питань міжнародної торгівлі, передає власний кореспондент УНІАН.
Очікується, що резолюція буде проголосована в рамках пленарного засідання до кінця місяця.
"Ці додаткові кошти можуть стати важливою частиною допомоги Україні в рамках нового пакета міжнародної підтримки", - цитує прес-служба Європарламенту доповідача з даного питання депутата ЄП Габріелюса Ландсбергіса.
За його словами, економічний спад і відплив капіталу з України виявився серйознішим, ніж спочатку очікувалося, в результаті різкої девальвації національної валюти й виснаження міжнародних резервів, крім того, Україна втратила доступ до міжнародних ринків запозичень.
У повідомленні зазначається, що кредити буде видано на строк до 15 років, умовою надання є проведення економічних реформ.
Читайте такожУ МВФ прогнозують відновлення економіки України вже до кінця рокуЯк повідомляв УНІАН, 1 березня ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки.
Нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ обсягом близько 40 млрд дол.
Крім того, уряд України зможе провести консультації з реструктуризації боргів із кредиторами – тримачами суверенних бондів країни. Імовірний обсяг реструктуризованого боргу становитиме 15 млрд дол.