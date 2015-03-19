Гривня на міжбанку встановилася на рівні 23,50 за долар

У четвер, 19 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,39/23,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,02/25,13 грн/євро, до російського рубля - 0,3890/0,3910 грн/рубль.

Читайте такожУ Нацбанку не знають, чи втримається курс 22 гривні за доларЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 23,4194 грн/дол., до цього часу було укладено 110 угод, обсяг торгів склав 48,30 млн дол.