Офіційний курс гривні продовжує віддалятися від узгодженого з МВФ рівня

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 19 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2339.4039 (з 18 березня - 2329.6787);

100 євро - 2477.8966 (з 18 березня - 2477.6133);

10 російських рублів - 3.8133 (з 18 березня - 3.7727).

Як повідомляв УНІАН, після запровадження Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менш ніж за два тижні зміцнилася щодо долара до рівня 21,7 грн/дол., який відповідає прогнозному рівню за новою програмою з МВФ і закладеному в держбюджеті на 2015 рік.

Читайте такожГонтарева: у програмі з МВФ валютний курс становить 20-22 гривні за доларУ Нацбанку та уряді прогнозували стабілізацію ситуації на валютному ринку після отримання грошей МВФ, однак, як і після оголошення про досягнуті домовленості з Фондом про нову програму, так і після отримання першого траншу в рамках цієї програми, ринок відреагував підвищенням попиту на валюту.