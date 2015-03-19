Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $5 мільярдів
Обсяг міжнародних резервів РФ станом на кінець дня 13 березня 2015 року становив 351,7 мільярда доларів
Міжнародні резерви РФ станом на 13 березня становили 351,7 мільярда доларів проти 356,7 мільярда доларів на 6 березня, повідомив Банк Росії, передає Прайм.
Таким чином, за тиждень резерви скоротилися на 5 мільярдів доларів, або на 1,4%.
"Обсяг міжнародних резервів РФ станом на кінець дня 13 березня 2015 року склав 351,7 мільярда доларів, знизившись за тиждень на 5 мільярдів доларів, або на 1,4% під впливом суттєвих за величиною від'ємних курсових переоцінок", - прокоментували в ЦБ.
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Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, які складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу - до 385,46 мільярда доларів.