Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися ще на $5 мільярдів

Міжнародні резерви РФ станом на 13 березня становили 351,7 мільярда доларів проти 356,7 мільярда доларів на 6 березня, повідомив Банк Росії, передає Прайм.

Таким чином, за тиждень резерви скоротилися на 5 мільярдів доларів, або на 1,4%.

"Обсяг міжнародних резервів РФ станом на кінець дня 13 березня 2015 року склав 351,7 мільярда доларів, знизившись за тиждень на 5 мільярдів доларів, або на 1,4% під впливом суттєвих за величиною від'ємних курсових переоцінок", - прокоментували в ЦБ.

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Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, які складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу - до 385,46 мільярда доларів.