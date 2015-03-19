Центробанк США поліпшив прогноз щодо інфляції і безробіття, але погіршив по зростанню ВВП

Федеральна резервна система США наблизилася до першого підвищення процентних ставок із 2006 року, відмовившись від обіцянки бути "терплячою" у справі нормалізації екстрам'якої грошово-кредитної політики, повідомляє Рейтер.

"Дозвольте мені наголосити, що сьогоднішня зміна формулювань не повинна інтерпретуватися як вказівка на те, що Комітет визначився з термінами першого підвищення цільової ставки федерального фінансування. Зокрема, ця зміна не означає, що підвищення ставок обов'язково відбудеться в червні. Хоча ми і не можемо цього виключати", - сказала на прес-конференції після засідання ФРС голова центробанку Джанет Йеллен, додавши, що виключення слова "терплячий" не означає, що регулятор має намір бути "нетерплячим".

Ставка федерального фінансування знаходиться в діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних.

У заяві за підсумками дводенного засідання ФРС повторила власну оцінку стану ринку праці, зазначивши його покращення. При цьому центробанк залишив собі простір для маневру, вказавши, що будь-яке його рішення залежатиме від інформації, що надходить.

"Комітет очікує, що відповідний момент для підвищення цільового орієнтиру ставки федерального фінансування настане, коли він побачить подальше поліпшення ситуації на ринку праці та буде достатньо впевнений у тому, що інфляція рухається до його 2-процентного орієнтира в середньостроковій перспективі", - йдеться в заяві ФРС.

ФРС також повідомила, що підвищення ставки на квітневому засіданні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку залишається "малоймовірним".

"З подальшим поліпшенням економічної ситуації... ми не хочемо виключати можливість того, що підвищення цільової ставки може бути гарантоване на наступних (за квітневим) засіданнях. Дозвольте мені наголосити... що терміни першого підвищення цільової ставки залежатимуть від оцінки комітетом інформації, що надходить", - сказала Йеллен на прес-конференції.

Незважаючи на те, що підсумкова заява ФРС, як і раніше, вказує на можливість швидкого підвищення ставок, оприлюднені центробанком нові макроекономічні прогнози виглядають обережнішими, ніж раніше.

"ФРС зберігає курс, але темпи очікуваного підвищення (ставок) були знижені порівняно з очікуваннями ринку", - сказав Джон Деррік, директор аналітичного відділу U.S. Global Investors.

Читайте такожМедведєв схвалив витрату 500 млрд із резервного фонду для закриття дірок у бюджетіВ оприлюднених ФРС щоквартальних оцінках економіки знижено прогноз інфляції на 2015 рік та очікувані темпи підвищення процентних ставок.

Згідно з новим прогнозом, рівень ключової ставки на кінець 2015 року оцінюється в 0,625 відсотка річних порівняно з тими, що очікувалися раніше 1,125 відсотка, на кінець 2016 року - 1,875 відсотка проти 2,500 відсотка, на кінець 2017 року - 3,125 відсотка проти 3,625 відсотка, а в довгостроковій перспективі - 3,750 відсотка, як і раніше.

ФРС очікує, що зростання ВВП у 2015 році становитиме 2,3-2,7 відсотка проти очікуваних раніше 2,6-3,0 відсотка, безробіття - 5,0-5,2 відсотка проти 5,2-5,3 відсотка, базова інфляція - 1,3-1,4 відсотка проти 1,5-1,8 відсотка.

У 2016 році зростання ВВП очікується в діапазоні 2,3-2,7 відсотка проти 2,5-3,0 відсотка, що очікувалися раніше, безробіття - 4,9-5,1 відсотка проти 5,0-5,2 відсотка, базова інфляція - 1,5-1,9 відсотка проти 1,7-2,0 відсотка.

У 2017 року зростання ВВП може становити 2,0-2,4 відсотка проти очікуваних раніше 2,3-2,5 відсотка, безробіття - 4,8-5,1 відсотка проти 4,9-5,3 відсотка, базова інфляція - 1,8-2,0 відсотка, як і прогнозувалося раніше.

У довгостроковій перспективі ФРС очікує безробіття на рівні 5,0-5,2 відсотка проти 5,2-5,5 відсотка, що очікувалися раніше, і зростання ВВП на 2,0-2,3 відсотка, не змінивши цю оцінку.

"Відбулося невелике зниження оцінок зростання цього року. Ви згадали про долар. Ми зазначили, що зростання експорту сповільнилося, можливо, сильний долар є однією з причин цього. З іншого боку, сила долара частково відображає силу американської економіки", - сказала Йеллен на прес-конференції.