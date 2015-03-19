НБУ зобов'язав банки до липня вивести капітал у плюс

Про це повідомив перший заступник голови правління Національного банку України Олександр Писарук під час інформаційного дня в НБУ з питань рефінансування банків.

Писарук обґрунтував провал нормативу достатності регулятивного капіталу по банківській системі на 1 березня до 7% або нижче мінімально допустимого значення відображенням у звітності банків реального впливу подій, що відбулися в країні, включаючи анексію Криму, військові дії на Донбасі і девальвацію, що відбулася. Він нагадав, що НБУ надав банкам можливість розтягнути у часі цей негативний вплив.

«Є три реперні точки з достатності капіталу. Перша - середина цього року, де капітал в будь-якому разі, навіть при визнанні реальних збитків, має бути позитивним. Не негативним. Це було абсолютно наполеглива вимога Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

За словами банкіра, у рамках цього графіку достатність капіталу до кінця року має бути не менше 5%, на кінець 2017 року - не менше 7%, на кінець 2018 року - не менше 10%.

«Якщо недостатньо капіталу, є три шляхи. Можна збільшити капітал - найприродніший і нормальний шлях. Поліпшити якість активів і знизити навантаження на капітал. Але це, на жаль, залежить від зовнішніх подій. Третє, що можливе, це продаж активів. Ви можете продавати активи навіть зі збитком, можете намагатися погашати активи, але маєте скоротити баланс», - додав Писарук.

Як повідомляв УНІАН, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України з початку року знизився на 8,23 п.п. - до 7,37% на 1 березня, або до рівня нижче встановленого Національним банком мінімально допустимого значення в 10%. За інформацією НБУ, регулятивний капітал банківської системи з початку року, за січень-лютий, знизився на 71,295 млрд грн, або на 37,73%, до 117,654 млрд грн.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента за 2 місяці зріс на 1,72 п.п., до 23,73%, наблизившись до гранично допустимого значення у 25%. Близько до граничного максимуму перебуває значення нормативу великих кредитних ризиків, який не повинен перевищувати 8-разовий розмір регулятивного капіталу банку. З початку року норматив зріс утричі, до 755,47%.

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Раніше Нацбанк зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями з урахуванням усіх подій і обставин, які можуть вплинути на своєчасність і повноту погашення боргу, і сформувати резерви за цими ризиками у повному обсязі за рівнем ризику на 1 березня 2015 року.

Одночасно НБУ ухвалив рішення не застосовувати до банків заходи впливу за порушення низки економічних нормативів, пов'язаних з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням курсу іноземних валют до гривні після 6 лютого 2014 року або формуванням резервів після цієї дати.

Крім цього, НБУ зобов'язав банки, які порушують нормативи, розробити та подати до Нацбанку детальний план виконання зобов'язань (з поквартальною розбивкою) щодо усунення цих порушень за формою і в терміни, встановлені регулятором. Дія постанови не поширюється на банки з непрозорою структурою власності.