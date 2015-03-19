Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,33 за долар

У четвер, 19 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,85/23,33 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,38/24,88 грн/євро, до російського рубля - 0,38/0,39 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,3663 грн/дол., на цю годину було укладено 254 угоди на 264,61 млн дол.