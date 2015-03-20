Банк «Київська Русь» і «Астра Банк» визнали неплатоспроможними

Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможними банк «Київська Русь», що входить до групи великих фінансових установ, а також «Астра Банк», що входить до групи невеликих, який є частиною банківської групи «Дельта».

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, рішення Нацбанку щодо банку «Київська Русь» прийнято у зв'язку з нездатністю акціонерів банку забезпечити його капіталізацію за результатами стрес-тесту, проведеного в 2014 році.

У повідомленні зазначається, що банк «Київська Русь» не забезпечив у встановлені строки виконання плану капіталізації щодо збільшення капіталу банку.

Рішення щодо «Астра Банку» регулятор пояснює проведенням банком ризикової діяльності. НБУ зазначає, що банк розмістив значні обсяги коштів на кореспондентському рахунку в неплатоспроможному "Дельта Банку".

«Після віднесення "Астра Банку" до категорії проблемних в Національний банк України не було надано прийнятних і переконливих пропозицій щодо фінансового оздоровлення банку. Власником банку не були вжиті заходи щодо надання фінансової підтримки банку з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, а з початку 2015 року список неплатоспроможних банків поповнився ще 13 фінустановами, включаючи найбільші банки «Надра» і «Дельта Банк». Виведення банків із ринку та виплати їх вкладникам здійснює Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку за даними НБУ є Віктор Братко.

«Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку».