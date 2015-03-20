Зовнішньоторговельний обіг України за два місяці становив більше $12 мільярдів

Загальний зовнішньоторговельний обіг України в січні-лютому становив більш як 12 млрд дол., повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 193 країн світу.

За даними ДФС експорт товарів за вказаний період становив 6 млрд дол., з яких до країн Євросоюзу експортовано 36%, до країн СНД - 17%.

У розрізі товарних груп найбільші суми сплачених до державного бюджету мит з експорту, забезпечені реалізацією відходів і брухту чорних металів (70% загальної суми мита), великої рогатої худоби (15%), насіння льону (10%).

У січні - лютому 2015 року Україна імпортувала товарів більш як на 6 млрд дол. Частка імпорту з країн ЄС та СНД в загальному обсязі імпорту становила 40% і 26% відповідно.

Найбільші надходження мит від імпорту в бюджет країни забезпечені з нафти і нафтопродуктів (19,7% від загального обсягу сплаченого мита), автомобілів та інших моторних транспортних засобів (4,8%), з кам'яного вугілля та антрацитів (4,5%).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, в січні Україна імпортувала товарів на 2,9 млрд дол., експортувала на 3 млрд дол. Частка експорту до країн Європейського Союзу становила 36%, а імпорту - 38%, до країн СНД 16% і 26% відповідно.

За вказаний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами зі 173 країн світу.