Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,30 за долар

У п'ятницю, 20 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,80 / 23,30 грн / дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,03 / 24,99 грн / євро, щодо російського рубля - 0,3730 / 0,3890 грн / рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 23,2338 грн / дол., на цю годину було укладено 16 угод, обсяг торгів сстановив 12,56 млн дол.