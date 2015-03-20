CityCommerce Bank і VAB Банк ліквідують

Згідно з повідомленням, розглянувши пропозицію Фонду з ліквідації неплатоспроможних банків, Національний банк ухвалив постанову про ліквідацію та відкликання банківських ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним 21 листопада 2014 року.

Фонд гарантування вкладів з 21 листопада 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank.

«VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).

CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх фінустанов за обсягом активів.

За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».