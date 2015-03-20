Економіка України минулого року впала на 6,8% - Держстат

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України загалом за 2014 рік порівняно з попереднім роком становило 6,8%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться у відсотках до відповідного періоду попереднього року в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Згідно з наведеними даними, в тому числі в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року ВВП знизився на 1,2%, у другому кварталі - на 4,5%, у третьому - на 5,4%, у четвертому - на 14,8%.

Номінальний ВВП у фактичних цінах становив 313,568 млрд грн за підсумками першого кварталу, 375,903 млрд грн за підсумками другого, 434,166 млрд грн за підсумками третього, 443,091 млрд грн - за підсумками четвертого кварталу. Загалом на 2014 рік номінальний ВВП у фактичних цінах становив 1,567 трлн грн.

Номінальний ВВП у цінах попереднього року становив 312,094 млрд грн за підсумками першого кварталу, 338,163 млрд грн за підсумками другого, 378,633 млрд грн за підсумками третього, 336,233 млрд грн за підсумками четвертого кварталу. Загалом на 2014 рік номінальний ВВП у цінах попереднього року становив 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари та послуги) загалом за 2014 рік порівняно з аналогічним періодом попереднього року становив 14,8%. У тому числі поквартальне зростання показника становило 4,5% у першому кварталі, 11% у другому 15,4% у третьому, 27,2% у четвертому.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінювало падіння ВВП України за підсумками 2014 року у 7%, Національний банк - 6,7%.