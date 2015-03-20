Нацбанк повернувся до зміцнення курсу гривні
14:29, 20 березня 2015Фінанси
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Офіційний курс гривні до долара сьогодні піднявся на 20 копійок.
Нацбанк вирішив підвищити курс української валюти / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 20 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2319.0613 (з 19 березня - 2339.4039);
100 євро - 2476.0618 (з 19 березня - 2477.8966);
10 російських рублів - 3.8760 (з 19 березня - 3.8133).
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Нагадаємо, на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень гривня також зміцнилася - до 23,30 за долар.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк останніми днями знижував офіційний курс української валюти, у результаті чого він опустився набагато нижче узгодженого з МВФ фундаментального рівня.
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