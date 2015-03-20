Україна може пом'якшити й навіть скасувати додаткові мита на імпорт

До закінчення терміну дії додаткових мит в уряді мають намір підняти питання про їхню відміну або зменшення.

Як повідомляє Європейська правда, про це під час юридичної конференції "Угода про Асоціацію: для всіх і кожного" заявив радник прем'єр-міністра України Валерій Пятницький.

"Як ви знаєте, максимальна дія цих мит - один рік. Однак якщо ситуація з платіжним балансом стабілізується, уряд готовий розглянути питання їх дострокової відміни", - зазначив він.

"Більш того, можливий варіант з якщо не зняттям, то пом’якшенням", - додав Пятницький.

Втім, він зазначив, що зараз уряд налаштований на розгляд питання доцільності цих мит на комітеті СОТ. Це засідання, за словами Пятницького, відбудеться 28 квітня.

Інформацію про можливість дострокової відміни додаткових мит також підтвердив виконуючий обов'язки президента Американської торговельної палати в Україні Тарас Качка.

"Якщо винести за дужки питання правомірності введення цих мит, залишається ще одне питання – їхнього економічного ефекту", - зазначив він.

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"Ми не ставимо під сумнів необхідність стабілізувати платіжний баланс, але одночасно наголошуємо - існують експортно орієнтовані галузі, де собівартість продукції залежить від імпортної сировини", - додав Качка.

"Позиції цих галузей на зовнішніх ринках дуже постраждали після введення цих мит", - сказав він.

"Ми неодноразово порушували питання і з головою НБУ, і з міністром фінансів - головними прихильниками введення цих мит - і отримали від них відповідь про можливість дострокової відміни їхньої дії", - наголосив Качка.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 грудня 2014 року ухвалила закон про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, терміном на 12 місяців, запровадження додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн.

У лютому ц.р. Кабмін запровадив ці мита, які повинні діяти до кінця 2015 року. При цьому додатковий збір не стосується критичного імпорту.