Південно-Західній залізниці на час перевірки призначили нового керівника

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначила тимчасово виконуючим обов'язки начальника Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) Віталія Таргонського на період проведення перевірки підприємства.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян повідомив на прес-конференції, що замість звільненого Івана Федорка «Укрзалізниця» призначила першим заступником начальника магістралі Таргонського, який обіймав посаду начальника служби перевезень, який за фактом буде керувати підприємством.

«Наразі «Укрзалізниця» вже призначила першого заступника начальника Південно-Західної залізниці та готує низку інших кадрових рішень, які повністю забезпечать безперебійність і стабільність роботи підприємства», - сказав Омелян.

Він також наголосив, що дії "Укрзалізниці" перебувають у межах її повноважень, оскільки статут Південно-Західної залізниці передбачає право залізничної держадміністрації приймати кадрові рішення стосовно заступників начальників залізниці, головного інженера, начальників дирекцій залізничних перевезень та начальника фінансово-економічної служби.

При цьому заступник міністра додав, що ніяких інших звільнень на Південно-Західній магістралі не планується, і підкреслив, що відомство готове до діалогу з працівниками підприємства.

«Міністерство інфраструктури однозначно заявляє, що ніяких звільнень, крім проведених, не планується, зокрема, ніяких звільнень начальників дирекцій та інших керівників Південно-Західної залізниці», - сказав Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня Кабінет міністрів відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці й ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

19 березня виконуючий обов'язки генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.

Зокрема, Бланк звільнив першого заступника начальника Південно-Західної залізниці Івана Федорка, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту підприємства Віктора Дзюника, головного інженера - першого заступника голови ПЗЗ Володимира Осовика, заступника начальника магістралі по рухомому складу та матеріально-технічному забезпеченню Івана Антонюка, директора ПЗЗ із фінансових та економічних питань Сергія Горілея, начальника фінансово-економічної служби залізниці Ірину Василюк, а також директора підприємства з будівництва Олександра Погребного.

У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.