«Укрнафта» не порушувала терміни виплати дивідендів - заява компанії

Про це йдеться в заяві «Укрнафти», розміщеній на корпоративному сайті.

«Виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Укрнафта» в строки, встановлені рішенням загальних зборів акціонерів, а саме до 10 квітня 2015 року. Таким чином, про порушення терміну виплати дивідендів за 2011-2013 рр. в даний час говорити неправомірно. Разом з тим звертаємо увагу, що 120 млн грн. із зазначеної суми вже надійшло до Державного бюджету України», - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії нагадали, що на загальних зборах акціонерів у жовтні 2014 року було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності «Укрнафти» у 2011-2013 роках в сумі 3,799 млрд грн.

Крім цього в компанії уточнили, що в період з 2003 по 2014 роки було проведено 17 загальних зборів акціонерів «Укрнафти».

«У період з 2004 по 2014 роки загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» були прийняті рішення про розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2003-2013 років на загальну суму 13 110 826 862,70 грн.», - наголошують у компанії.

«Оскільки 50% + 1 акція статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», то на частку держави припадає більша частина цієї суми», - додали в компанії.

У компанії повідомили, що станом на 20 березня 2014 року за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснена виплата дивідендів на суму 9,093 млрд грн., з яких 4,656 млрд грн. припало на частку акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», отже, гроші надійшли в держбюджет України.

«За період 2010-2014 років не було випадків зриву або блокування Товариством або його акціонерами проведення жодних Загальних зборів акціонерів. У зазначений період збори проводилися 5 разів», - відзначають в компанії.

Також, згідно з повідомленням компанії, «Укрнафта» вважає доцільним розглядати вищезазначені показники у порівнянні з показниками підприємств, діяльність яких здійснюється під повним контролем держави.

«Галузеві експерти та журналісти, даючи оцінку діям менеджменту ПАТ «Укрнафта» і Товариства в цілому, мали б враховувати вищезазначене та провести певні паралелі і утриматися від висновків про Товариство, які не ґрунтуються на конкретних фактах», - підсумували в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 березня прийняла закон про зниження кворуму для всіх акціонерних товариств - 50+1 акція замість 60+1 акція.

Вважається, що цей закон направлений проти «Укрнафти».

Для якнайшвидшого проходження документа в стінах парламенту деякі депутати використали недостовірну інформацію про те, що міноритарні акціонери зривають збори акціонерів «Укрнафти» з метою недопущення виплати дивідендів.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. В статутному капіталі компанії держава володіє 50% +1 акція.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.