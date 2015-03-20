У проблемні банки «Київська Русь» і «Астра Банк» ввели тимчасові адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив тимчасових адміністраторів «Астра Банку» і банку «Київська Русь», повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасові адміністрації введені в банки з 20 березня до 19 червня. Тимчасовим адміністратором банку «Київська Русь» призначено Олександра Волкова, «Астра Банку» - Вадима Кононця.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможними банк «Київська Русь» і «Астра Банк».

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Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку за даними НБУ є Віктор Братко.

«Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку».