У проблемні банки «Київська Русь» і «Астра Банк» ввели тимчасові адміністрації

16:21, 20 березня 2015
Фінанси
569

Банки «Київська Русь» і «Астра Банк» визнано неплатоспроможними.

В Украине оптимизируют банковскую систему / io.ua/Владимир Турмис

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив тимчасових адміністраторів «Астра Банку» і банку «Київська Русь», повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасові адміністрації введені в банки з 20 березня до 19 червня. Тимчасовим адміністратором банку «Київська Русь» призначено Олександра Волкова, «Астра Банку» - Вадима Кононця.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня визнав неплатоспроможними банк «Київська Русь» і «Астра Банк».

Читайте такожCityCommerce Bank і VAB Банк ліквідують

Довідка УНІАН. Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку за даними НБУ є Віктор Братко.

«Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter