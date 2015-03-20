Гривня на міжбанку сьогодні зміцнилася до 23,25 за долар
16:51, 20 березня 2015Фінанси
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У Нацбанку стверджують, що коливання гривні як у бік ослаблення, так і в бік зміцнення - номальне явище за вільного курсоутворення.
REUTERS
У п'ятницю, 20 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,75/23,25 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,5380/25,0770 грн/євро, до російського рубля - 0,3790/0,3870 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 23,1384 грн/дол., на цей час було укладено 232 угоди на 163,20 млн дол.
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