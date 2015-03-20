Україна візьме кредит на 200 мільйонів канадських доларів

Кабінет міністрів України в рамках виконання програми залучення зовнішніх запозичень, закладених у державному бюджеті на 2015 рік, має намір залучити кредит у розмірі 200 млн. канадських доларів (158 млн. дол. США) строком на 5 років під 3% річних з виплатою відсотків кожні півроку

Про це йдеться в постанові уряду №111, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Джерело залучення кредиту в документі не вказується. Водночас джерелом погашення кредиту визначено держбюджет. Відповідальним за залучення кредиту визначено Міністерство фінансів України.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2015 рік передбачає залучення державних запозичень у розмірі 293,836 млрд грн. Внутрішні запозичення передбачені у розмірі 112,866 млрд грн, зовнішні — 180,970 млрд грн, або 11,5 млрд дол. за курсом Національного банку України. 279,678 млрд грн позик передбачено за загальним фондом держбюджету, 14,157 млрд грн - за спеціальним.

Обсяг погашення державного боргу в держбюджеті на 2015 рік оцінюється в 158,88 млрд грн, зокрема зовнішнього - 97,6 млрд грн, внутрішнього - 61,270 млрд грн.