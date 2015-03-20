Туреччина і Україна хочуть значно збільшити торговий оборот до 2017 року

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві.

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"10 років тому торговельний оборот між нашими державами становив $1,3 млрд. Станом на кінець 2014 року ця сума збільшилася до $6 млрд. Ми з паном президентом (Порошенко) досягли ще однієї домовленості в цьому питанні, і ця домовленість полягає в наступному: ми хочемо, щоб ця цифра до кінця 2017 року склала $10 млрд, а до кінця 2023, відповідно, $20 млрд", - підкреслив турецький президент.