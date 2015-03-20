Яресько закликала США збільшити фінансову допомогу Україні

"Україні потрібна велика і глибока фінансова підтримка США. Все починається зі стабілізації банківської системи. Нічого не може функціонувати без банківської системи, яка є сильною. І нам зараз необхідно посилити її", - сказала міністр під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, передає радіо "Свобода".

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"Думаю, що для цього у США є різні інструменти. Ми вдячні за речі, які ми вже отримали, але думаю, для нашої економіки потрібно більше", - сказала Наталія Яресько.

У лютому під час візиту до Києва держсекретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон гарантує надання Києву кредиту на суму $1 млрд для потреб уряду і готові гарантувати надання Україні додаткового кредиту в розмірі $1 млрд за умови проведення реформ. Раніше США надали фінансову допомогу в розмірі $16 млрд для потреб Донбасу.