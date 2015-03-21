Україна розраховує провести інвестиційну конференцію 28 квітня

Україна розраховує 28 квітня провести велику інвестиційну конференцію, окремим блоком якої стане питання залучення коштів для відновлення Донбасу, повідомив в ефірі одного з телеканалів радник прем'єр-міністра України Данило Лубківський.

«28 квітня планується велика міжнародна конференція на підтримку України, де є окремий блок, який стосується переселенців, Донбасу, і де буде звучати тема Криму", - сказав Лубківський.

При цьому він уточнив, що завданням конференції стане залучення прямих інвестицій для реалізації конкретних проектів, а обсяг запитуваної допомоги для Донбасу може становити до 1,5 млрд дол.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус зазначав, що Україна, найімовірніше, проведе дві інвестиційних конференцій на підтримку реформ замість планованої раніше донорської конференції. Заходи пройдуть у квітні-травні та восени - з настанням сприятливої кон'юнктури.

При цьому, за словами міністра, пакет проектів для інвесторів вже напрацьований великий. «У нас вже дуже великий перелік - по Мінагропроду, Міненерговугілля, Мінінфраструктури. Це близько 7,5 млрд дол. Наразі ми цього переліку не публікуємо. Але ми обираємо час, коли показати проекти. Інвестору можна показати проект один раз. Якщо показати цей проект тоді, коли інвесторові не цікаво, то вдруге з цим самим проектом до інвестора йти не варто. Тому з проектами, можливо, є сенс прийти на початку осені», - сказав Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, ідея проведення донорської конференції на підтримку України була вперше висловлена влітку 2014 року. Спочатку планувалося провести конференцію в грудні 2014 року. Однак пізніше дата проведення змінювалася на січень 2015 року, потім на квітень 2015 року.