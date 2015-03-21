Яресько хоче покарати керівників збанкрутілих банків

Міністр фінансів України Наталія Яресько закликає притягувати до відповідальності банкірів, які керували банками, та своїми діями, в тому числі з ознаками шахрайства, спричинили банкрутство фінансових установ.

Про це вона сказала під час інтерв'ю для програми ділових новин "Squawk Box" на міжнародному телеканалі CNBC, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"В Україні банки ставали банкрутами, оскільки їх власники чи керівництво займалися шахрайством, злочинною діяльністю та самі призводили ці банки до банкрутства. Такі банкіри мають бути притягнуті до відповідальності", - цитує міністра прес-служба.

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При цьому Яресько відзначила, що наведення ладу в банківській сфері має проходити одночасно з загальним процесом боротьби з корупцією, яку оголосив уряд.

«В Україні існує великий суспільний запит щодо боротьби з корупцію. Задля якнайскорішої реалізації цього завдання, Уряд вже здійснив кілька важливих кроків. Зокрема, позбавився посередників у торгівлі газом, поширює використання систем електронних закупівель в державних органах, та розробляє конкретні кроки щодо реформування державних підприємств, аби зробити їх діяльність більш прозорою та ефективною», - підкреслила Яресько.

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За її словами, зміни та реформи, що здійснюються, дозволять покращити інвестиційний клімат в Україні та забезпечити стабілізацію, а згодом – відновлення зростання української економіки. Яресько подякувала уряду США, керівництву МВФ та урядам країни Великої сімки за підтримку України.