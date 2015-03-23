Долар на світових торгах обвалився під впливом підсумків наради ФРС

Курс долара на світових торгах у понеділок, 23 березня, знижується під впливом підсумків наради ФРС США, які змусили інвесторів засумніватися в тому, що центробанк підвищить процентні ставки вже в червні, передає Reuters.

Читайте такожНацбанк повернувся до зміцнення курсу гривніІндекс долара до кошика шести основних валют вже впав на 0,04 відсотка до 97,870, а проти ієни долар подешевшав на 0,08 відсотка до 119,93 ієни. Євро знизився на 0,06 відсотка до $1,0814.

Минулого тижня індекс долара впав до 96,628 порівняно із зазначеним 13 березня 12-річним піком 100,390, так як після заяви ФРС і прес-конференції глави регулятора Джанет Йєллен інвестори вирішили, що ФРС почне підвищувати процентні ставки пізніше і буде робити це повільніше, ніж очікували економісти.

Зокрема, Йєллен сказала, що ФРС "зазначає, що зростання експорту сповільнилося; однією з причин, ймовірно, стало зміцнення долара".

Валюти країн-виробників сировини ростуть: австралійський долар піднявся на 0,41 відсотка до $0,7807, а новозеландський долар - на 0,73 відсотка до $0,7623.

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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас сьогодні здійснить свій перший офіційний візит до Берліну, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Чиновники Євросоюзу, Німеччини і ЄЦБ відкрито говорять про ризик виходу Греції з єврозони.