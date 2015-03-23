The Financial Times: у МВФ не очікують, що Київ поверне Москві борг до кінця року

11:33, 23 березня 2015
Фінанси
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Україна, згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, найімовірніше, не виплачуватиме Росії борг обсягом 3 млрд дол., сформований у 2013 році як кредит уряду Російської Федерації Україні, і включить «російський борг» у загальний пакет реструктуризації зовнішньої заборгованості, переговори щодо якого розпочалися 13 березня. 

REUTERS

Як відзначають експерти британської газети Financial Times, виплата російського боргу в повному обсязі не передбачена планом кредитної програми для України.

«Уряд України веде непрості переговори з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості в обсязі 15 млрд дол. І це є частиною пакету фінансової допомоги для розірваної війною країни, - зазначає Financial Times. - План МВФ також передбачає роботу з кредиторами у частині реструктуризації. І ця робота включає також переговори з Росією, якій треба виплатити 3 млрд дол. у грудні».

Водночас експерти Financial Times відзначають, що рішення про виплату або невиплату російського боргу не є остаточним, причому як з боку уряду, так і з боку МВФ, який може винести свої оцінки з питання реструктуризації. «Поки МВФ не робив припущень з питання боргу, і зараз це питання української влади - визначати обсяг і умови боргових операцій», - зазначає Financial Times.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін вперше оголосив плани з реструктуризації частини держборгу під час обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становитиме 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту у розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що український уряд з 13 березня розпочне консультації з держателями частини суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу. За її словами, ці переговори можуть тривати кілька місяців, мінімум, до травня, а обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. При цьому загальна заборгованість за держбондами - десь 17 млрд дол. Обсяг боргу, який Україна має виплатити у 2015 році, становить 11 млрд дол. Загальний обсяг держборгу - близько 70 млрд дол.

Джерела, близькі до переговорів, відзначали, що Україна допускає різні варіанти реструктуризації, аж до списання частини боргу, а також пропонує включити до пакету бондів для реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків - «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи і вести переговори по кожній з цих груп.

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один з основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів, з якими уряд України розпочав переговори щодо реструктуризації. При цьому кредитори одразу ж відзначили, що переговори обіцяють бути жорсткими і проблематичними, особливо в світлі переговорів з Росією. Москва вже звернула увагу на те, що не готова до реструктуризації боргу. Однак міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила, що якихось спеціальних пропозицій до окремим кредиторам, включаючи Росію, не буде.

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