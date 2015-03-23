Гривня на міжбанку торгується на рівні 23,33 за долар

У понеділок, 23 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,75/23,33 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,54/25,18 грн/євро, до російського рубля - 0,3810/0,3920 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 23,1743 грн/дол., на цю годину укладено 8 угод на суму 3,54 млн дол.