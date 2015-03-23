Європарламент 25 березня вирішуватиме питання про 1,8 мільярда євро допомоги Україні

Європейський парламент у середу, 25 березня, ухвалить рішення надавати Україні чи ні, 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомила заступник речника Європарламенту Марджорі Ван Ден Бруке (Marjory Van Den Broeke), передає власний кореспондент УНІАН.

За її словами, в рамках пленарного засідання депутати також обговорять Європейську політику сусідства.

Читайте такожУкраїна розраховує провести інвестиційну конференцію 28 квітня

Окрім того, у рамках засідання комітету з питань безпеки та оборони, яке відбудеться у вівторок, пройде дискусія за участю лідера кримських татар Рефата Чубарова.

Як повідомляв УНІАН, комітет Європейського парламенту 19 березня схвалив пропозицію Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,8 млрд євро.