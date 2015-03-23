Гонтарева знову викликала Ющенка і Стельмаха на боротьбу з кризою

В Національному банку знову відбулася нарада голів НБУ різних часів із теперішнім керівництвом регулятора.

Про це повідомляється на сторінці Нацбанку в Facebook.

Ключовою темою зустрічі стала фінансова стабільність країни. Учасники наради вважають, що першим доробком спільної роботи має стати план стабілізації банківської системи та активна участь в антикризовій програмі Національного банку.

"Разом з колишніми очільниками обговорювали бюджетну ситуацію в країні, шляхи легалізації тіньової частини економіки, можливості поновлення кредитування. За допомогою аналітиків НБУ проводитимуться дослідження щодо наслідків військових дій для економіки країни та їх впливу на банківську систему", - повідомляє Нацбанк.

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Голова НБУ Валерія Гонтарева запропонувала учасникам наради взяти участь у поглибленому аналізі монетарної політики Національного банку та напрацюванні практичних рекомендацій.

Колишні голови Нацбанку Степан Кубів, Віктор Ющенко, Володимир Стельмах та екс-заступник голови НБУ на початку 90-х Борис Марков запропонували своє бачення актуальних рішень Національного банку в теперішніх умовах.