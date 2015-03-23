У Росії готують податкові послаблення для нафтовиків

Як пишуть «Ведомости» з посиланням на свої джерела, відповідні поправки до Податкового кодексу вже підготовлені Держдумою і підтримані урядом. Видання уточнює, що законопроект стосується виробників нафтопродуктів, алкоголю і тютюну, але в першу чергу від нововведення виграють нафтовики.

З початку року уряд РФ вирішив значно прискорити процес відшкодування коштів експортерам, щоб допомогти компаніям зберігати прийнятний рівень обігових коштів в умовах кризи. Зокрема, щоб отримати відрахування по ПДВ, не потрібно більше пред'являти документи, що підтверджують експорт.

Зараз для експортерів встановлена нульова ставка ПДВ, крім цього вони звільняються від сплати акцизів. Але для того, щоб домогтися відшкодування податку, необхідно пройти перевірку, що займає півроку. Отримати гроші в прискореному порядку можна лише показавши банківську гарантію.

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Виняток з цього правила робиться для найбільших російських платників податків, у яких ПДВ, акцизи, податок на прибуток і податок на видобуток корисних копалин за три календарних роки (без податків, пов'язаних з експортом) перевищують у загальній складності 10 мільярдів рублів. Однак при відшкодуванні акцизів найбільші платники податків не мають таких привілеїв.